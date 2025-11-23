Дехто отримає пенсію по 16 тисяч гривень: виплати по інвалідності у грудні

Якщо людині в Україні встановили інвалідність, вона має право на пенсію. Таку виплату держава надає тим, хто через стан здоров’я не може працювати в повному обсязі.

Якими будуть пенсії по інвалідності у грудні?

У Пенсійному фонді пояснили, які мінімальні суми держава забезпечує людям з інвалідністю у грудні 2025 року. Право на такі виплати мають громадяни, яким встановили інвалідність і які мають від 1 до 15 років страхового стажу, пише 24 Канал.

Пенсію при цьому розраховують як частку від пенсії за віком:

для I групи – 100%;

для II – 90%;

для III – 50%.

Зверніть увагу! Тривалість виплати відповідає строку, на який встановлено інвалідність.

Скільки отримають військові з інвалідністю у грудні?

У Міноборони зазначили, що для військових діють окремі правила. Пенсію по інвалідності їм призначають навіть без потрібного страхового стажу, якщо втрата працездатності сталася:

під час служби, упродовж трьох місяців після звільнення або пізніше, але якщо хвороба чи травма пов’язані з виконанням обов’язків.

Військові, які отримали інвалідність внаслідок війни, у грудні матимуть такі мінімальні виплати:

I група — не менше 16 847 гривень,

II група — не менше 13 822 гривень,

III група — не менше 9 478 гривень.

Важливо! Фактична сума залежить від групи інвалідності та становить від 60% до 100% грошового забезпечення.

Для інших категорій військових мінімальні відсотки нижчі:

I група – 70%,

II група – 60%,

III група – 40% від грошового забезпечення.

Які суми отримають постраждалі від аварії на ЧАЕС?

Пенсії для людей, які втратили працездатність через аварію на ЧАЕС, призначають як компенсацію втрат здоров’я та заробітку.

Зверніть увагу! Суми визначають за двома методами: або за заробітком у зоні відчуження в 1986 – 1990 роках, або за основою у вигляді п’ятикратної мінімальної зарплати станом на 1 січня відповідного року.

У грудні мінімальні виплати для постраждалих становитимуть:

I група – 9 855,71 гривні,

II група – 7 884,57 гривні,

III група – 6 077,70 гривні,

діти з інвалідністю – 6 077,70 гривні.

Для ліквідаторів аварії мінімальні суми пенсії ще вищі. Їхня пенсія залежить від середньої зарплати в Україні за попередній рік. З 1 березня 2025 року визначено такі розміри:

I група – 17 486,60 гривні,

II група – 13 989,28 гривні,

III група – 10 491,96 гривні.

Що ще варто знати про пенсії по інвалідності?