Некоторые получат пенсию по 16 тысяч гривен: выплаты по инвалидности в декабре

Если человеку в Украине установили инвалидность, он имеет право на пенсию. Такую выплату государство предоставляет тем, кто по состоянию здоровья не может работать в полном объеме.

Какими будут пенсии по инвалидности в декабре?

У Пенсионном фонде объяснили, какие минимальные суммы государство обеспечивает людям с инвалидностью в декабре 2025 года. Право на такие выплаты имеют граждане, которым установили инвалидность и которые имеют от 1 до 15 лет страхового стажа, пишет 24 Канал.

Пенсию при этом рассчитывают как долю от пенсии по возрасту:

для I группы – 100%;

для II – 90%;

для III – 50%.

Обратите внимание! Продолжительность выплаты соответствует сроку, на который установлена инвалидность.

Сколько получат военные с инвалидностью в декабре?

У Минобороны отметили, что для военных действуют отдельные правила. Пенсию по инвалидности им назначают даже без нужного страхового стажа, если потеря трудоспособности произошла:

во время службы, в течение трех месяцев после увольнения или позже, но если болезнь или травма связаны с выполнением обязанностей.

Военные, которые получили инвалидность вследствие войны, в декабре будут иметь такие минимальные выплаты:

I группа - не менее 16 847 гривен,

II группа - не менее 13 822 гривен,

III группа - не менее 9 478 гривен.

Важно! Фактическая сумма зависит от группы инвалидности и составляет от 60% до 100% денежного обеспечения.

Для других категорий военных минимальные проценты ниже:

I группа – 70%,

II группа – 60%,

III группа – 40% от денежного обеспечения.

Какие суммы получат пострадавшие от аварии на ЧАЭС?

Пенсии для людей, потерявших трудоспособность из-за аварии на ЧАЭС, назначают как компенсацию потерь здоровья и заработка.

Обратите внимание! Суммы определяют по двум методам: или по заработку в зоне отчуждения в 1986 – 1990 годах, или по основе в виде пятикратной минимальной зарплаты по состоянию на 1 января соответствующего года.

В декабре минимальные выплаты для пострадавших составят:

I группа – 9 855,71 гривны,

II группа – 7 884,57 гривны,

III группа – 6 077,70 гривны,

дети с инвалидностью – 6 077,70 гривны.

Для ликвидаторов аварии минимальные суммы пенсии еще выше. Их пенсия зависит от средней зарплаты в Украине за предыдущий год. С 1 марта 2025 года определены следующие размеры:

I группа – 17 486,60 гривны,

II группа – 13 989,28 гривны,

III группа – 10 491,96 гривны.

Что еще стоит знать о пенсии по инвалидности?