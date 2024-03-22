Наскільки зросли пенсії з інвалідності для осіб з І групою у березні

З 1 березня розпочалася індексація пенсійних виплат. Зміни торкнулися і осіб з інвалідністю.

Як змінились виплати по інвалідності

Пенсії по інвалідності залежать від багатьох факторів, зокрема віку особи, кількості набутого стажу та призначеної групи. Ступінь каліцтва визначає спеціальна медична комісія.

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Виплати по інвалідності пов'язані з віковими. Вони розподіляються у такому співвідношенні:

особи з інвалідністю І групи мають 100% пенсії за віком;

ІІ групи – 90%;

ІІІ групи – 50%.

Уряд встановив мінімуми, нижче яких пенсії по інвалідності бути не можуть:

для осіб з інвалідністю І групи гарантований розмір виплат складає 2 760 гривень;

непрацюючим особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 520 гривень;

працюючим особам з інвалідністю ІІ та ІІІ груп – 2 093 гривень.

Також на виплати по інвалідності впливають умови набуття каліцтва. Зокрема у окремому порядку встановлені виплати для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Їхні мінімальні пенсії, внаслідок індексації такі:

для осіб з інвалідністю І групи – 14 308,46 гривні;

ІІ групи – 11 446,77;

ІІІ групи – 8 585,08.

Змінилися і мінімальні виплати для військових:

для осіб з інвалідністю І групи, набутої внаслідок участі у військових діях – 15 347 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 12 396 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 8 500 гривень;

для учасників бойових дій – 4 958 гривень.

Якою була березнева індексація

Очікувалось, що показних цьогорічної індексації буде 13%. Однак, кінцево він склав – 7,96%. Загалом проіндексовані виплати понад 10 мільйонів українців.

Мінімальний показник зростання виплат складає 100 гривень. А от максимально збільшились пенсії на 1 500 гривень.