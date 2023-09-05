Чи варто чекати на надбавки: виплати для людей з інвалідністю ІІІ групи

Виплати по інвалідності будь-якої з груп восени змінювати не планують. Варто нагадати, що особи з ІІІ групою інвалідності не отримують фіксованої суми грошей.

Скільки отримують особи з інвалідністю ІІІ групи

По суті особливого значення, коли особа набула інвалідність, немає. Людина, яка втратила частково або повністю працездатність та має ІІІ групу, зазвичай отримує 50% пенсії за віком.

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Мінімальні виплати виглядають наступним чином:

2 100 гривень – для осіб які не працюють;

2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Залежно від причини набуття інвалідності виплати виглядають так:

внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ);

внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень;

учасники ліквідації катастрофи ЧАЕС – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).

Деякі українці у вересні втратять свої пенсії

ПФУ склав список пенсіонерів, які втратять свої виплати через певні причини. Декому дозволять їх поновити, а хтось залишиться без грошей назавжди.

Кому скасують нарахування пенсії: