Чи варто чекати на надбавки: виплати для людей з інвалідністю ІІІ групи
5 вересня 2023, 11:07Читать новость на русском
Виплати по інвалідності будь-якої з груп восени змінювати не планують. Варто нагадати, що особи з ІІІ групою інвалідності не отримують фіксованої суми грошей.
Скільки отримують особи з інвалідністю ІІІ групи
По суті особливого значення, коли особа набула інвалідність, немає. Людина, яка втратила частково або повністю працездатність та має ІІІ групу, зазвичай отримує 50% пенсії за віком.
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Мінімальні виплати виглядають наступним чином:
- 2 100 гривень – для осіб які не працюють;
- 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.
Залежно від причини набуття інвалідності виплати виглядають так:
- внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ);
- внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень;
- учасники ліквідації катастрофи ЧАЕС – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).
Деякі українці у вересні втратять свої пенсії
ПФУ склав список пенсіонерів, які втратять свої виплати через певні причини. Декому дозволять їх поновити, а хтось залишиться без грошей назавжди.
Кому скасують нарахування пенсії:
- особам, що не пройшли ідентифікацію для підтвердження виплат;
- громадянам, які отримали статус безвісти зниклої особи;
- людям, що не отримують пенсію будь-яким чином протягом 6 місяців;
- особам, які померли, і це офіційно закріплено відповідним свідоцтвом;
- громадянам України, які проживають за кордоном і самостійно написали заяву про припинення пенсійних виплат.