Чи вплине реформа МСЕК на виплати для осіб з інвалідністю

В Міністерстві соціальної політики пояснюються, що некоректна інформація, яка зараз поширюється в соцмережах щодо зменшення виплат та гарантій, не відповідає дійсності. Відтак виплати по інвалідності на сьогодні залишаються без змін.

Що буде з виплатами по інвалідності

Всі, хто отримав інвалідність на законних підставах, продовжать отримувати свої виплати у колишньому режимі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Водночас некоректна інформація про зміни у соціальній підтримці осіб з інвалідністю через реформу МСЕК може викликати панічні настрої у суспільстві та масове невдоволення.

Реформа соціальної підтримки осіб, які отримали інвалідність, покликана посилити підтримку громадян, які отримали травмування чи шкоду здоров'ю, пришвидшити надання такої підтримки, зменшити бюрократію, та зробити систему підтримки особи під час та після хвороби чи травмування зрозумілою, простою та зручною для громадян,

– йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Нагадуємо! До кінця цього року в Україні ліквідують МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія) через масштабну корупцію та ситуацію зі зловживанням посадовців під час отримання інвалідності. Про це 22 жовтня заявив президент Володимир Зеленський під час зібрання Ради національної безпеки та оборони.