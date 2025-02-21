Які виплати матимуть люди з інвалідністю у березні

Розміри пенсійних виплат для осіб з інвалідністю в березні 2025 року залишаться незмінними. Вони залежатимуть від групи інвалідності та страхового стажу особи.

Які пенсії в людей з інвалідністю

Майбутня реформа МСЕК не вплине на величину пенсійних виплат людям з інвалідністю, передає 24 Канал з посиланням Урядовий портал.

Читайте також Як українці можуть купити собі пенсію у 2025 році

Виплати будуть продовжені на тих самих умовах, і, за законним призначенням, їх розміри не будуть скорочені.

Важливо! Пенсії по інвалідності в Україні визначаються згідно з Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Для отримання пенсії необхідно мати страховий стаж від 1 до 15 років, а тривалість стажу залежить від віку, на який була встановлена інвалідність.

Сума пенсії залежить від групи інвалідності:

Інваліди I групи отримують 100% від пенсії за віком;

Інваліди II групи – 90% від пенсії за віком;

Інваліди III групи – 50% від пенсії за віком.

Страховий стаж для розрахунку пенсії включає період від моменту встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.

Які пенсії будуть у березні

У березні 2025 року українці з інвалідністю можуть очікувати на наступні мінімальні суми виплат:

Інваліди I групи отримають щонайменше 2 760 гривень.

Працюючі особи з інвалідністю II та III груп отримуватимуть 2 093 гривень.

Непрацюючі особи з II та III груп отримуватимуть 2 520 гривень.

Зауважте! Пенсії по інвалідності виплачуються з дати встановлення інвалідності, за умови подання заяви протягом трьох місяців від цієї дати. Якщо заява подана пізніше, виплати розпочинаються з моменту її подачі.