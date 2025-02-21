Які пенсії в людей з інвалідністю
Майбутня реформа МСЕК не вплине на величину пенсійних виплат людям з інвалідністю, передає 24 Канал з посиланням Урядовий портал.
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Виплати будуть продовжені на тих самих умовах, і, за законним призначенням, їх розміри не будуть скорочені.
Важливо! Пенсії по інвалідності в Україні визначаються згідно з Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Для отримання пенсії необхідно мати страховий стаж від 1 до 15 років, а тривалість стажу залежить від віку, на який була встановлена інвалідність.
Сума пенсії залежить від групи інвалідності:
- Інваліди I групи отримують 100% від пенсії за віком;
- Інваліди II групи – 90% від пенсії за віком;
- Інваліди III групи – 50% від пенсії за віком.
Страховий стаж для розрахунку пенсії включає період від моменту встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.
Які пенсії будуть у березні
У березні 2025 року українці з інвалідністю можуть очікувати на наступні мінімальні суми виплат:
- Інваліди I групи отримають щонайменше 2 760 гривень.
- Працюючі особи з інвалідністю II та III груп отримуватимуть 2 093 гривень.
- Непрацюючі особи з II та III груп отримуватимуть 2 520 гривень.
Зауважте! Пенсії по інвалідності виплачуються з дати встановлення інвалідності, за умови подання заяви протягом трьох місяців від цієї дати. Якщо заява подана пізніше, виплати розпочинаються з моменту її подачі.