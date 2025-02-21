Какие пенсии у людей с инвалидностью
Будущая реформа МСЭК не повлияет на величину пенсионных выплат людям с инвалидностью, передает 24 Канал со ссылкой Правительственный портал.
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Выплаты будут продолжены на тех же условиях, и, по законному назначению, их размеры не будут сокращены.
Важно! Пенсии по инвалидности в Украине определяются согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Для получения пенсии необходимо иметь страховой стаж от 1 до 15 лет, а продолжительность стажа зависит от возраста, на который была установлена инвалидность.
Сумма пенсии зависит от группы инвалидности:
- Инвалиды I группы получают 100% от пенсии по возрасту;
- Инвалиды II группы – 90% от пенсии по возрасту;
- Инвалиды III группы – 50% от пенсии по возрасту.
Страховой стаж для расчета пенсии включает период с момента установления инвалидности до достижения возраста 60 лет.
Какие пенсии будут в марте
В марте 2025 года украинцы с инвалидностью могут ожидать следующие минимальные суммы выплат:
- Инвалиды I группы получат не менее 2 760 гривен.
- Работающие лица с инвалидностью II и III групп будут получать 2 093 гривен.
- Неработающие лица со II и III групп будут получать 2 520 гривен.
Заметьте! Пенсии по инвалидности выплачиваются с даты установления инвалидности, при условии подачи заявления в течение трех месяцев от этой даты. Если заявление подано позже, выплаты начинаются с момента его подачи.