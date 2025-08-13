Уряд збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві. Вони зможуть отримати збільшені виплати, якщо потребують догляду чи лікування.

Як збільшили щомісячні виплати для постраждалих на виробництві?

Розмір щомісячної компенсації залежатиме від рівня потреби травмованого на роботі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

Тепер вони зможуть отримати такі виплати:

4 000 гривень – якщо потрібен спеціальний медичний догляд і ліки;

2 000 гривень – якщо є потреба в постійному сторонньому догляді та медичному забезпеченні;

1 333 гривні – якщо є потреба в побутовому догляді та медичних засобах;

800 гривень – якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.

Оновлення стосуються людей, які отримали ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та мають потребу в постійному догляді або медичному забезпеченні.

Який розмір одноразової виплати для постраждалих на виробництві?

Українці, які повністю втратили працездатність через нещасний випадок на виробництві, можуть отримати одноразову виплату.

Розмір одноразової страхової виплати залежить від ступеня втрати професійної працездатності потерпілого. Він визначається з розрахунку семи мінімальних заробітних плат, встановлених законом на день настання права потерпілого на страхову виплату.

Наприклад, станом на 01.01.2025, якщо втрата працездатності становить 100%, розмір виплати складатиме 56 000 гривень (8 000 гривень, тобто мінімальна заробітна плата, х 7),

– пишуть у ПФУ.

Однак якщо під час розслідування нещасного випадку встановлять, що ушкодження здоров’я настало не лише з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим норм про охорону праці, то розмір одноразової страхової виплати зменшується.

