3 травня, 11:19
Пенсії працюючих пенсіонерів зросли: хто відчує збільшення виплат у травні
Основні тези
- У квітні відбувся перерахунок пенсій для 630 тисяч працюючих пенсіонерів.
- Перераховані пенсії були виплачені працюючим пенсіонерам у квітні.
У квітні відбувся перерахунок виплат працюючих пенсіонерів. Водночас збільшення пенсії відчули далеко не всі громадяни.
У кого зросли виплати у квітні
Квітневий перерахунок торкнувся 630 тисяч пенсіонерів, що продовжують працювати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
Читайте також Трамп пом'якшить мита на автозапчастини: яких виробників це стосується
З 1 квітня автоматично проіндексуємо виплати для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів відповідно до їх оновленого страхового стажу.
Як повідомляє ПФУ, під перерахунок потрапляють:
- особи, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії працювали і набули не менше як 24 місяці страхового стажу;
Зверніть увагу! Для таких громадян призначається найвигідніший варіант перерахунку. Тобто, він може відбуватися з дорахуванням новонабутого стажу або стажу і зарплати (після призначення чи попереднього перерахунку пенсії).
- особи, які після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули менш як 24 місяці страхового стажу, але при цьому пройшло не менше 2 років (з останнього перерахунку чи призначення), для цих пенсіонерів збільшення виплат відбувається лише з дорахуванням новонабутого страхового стажу.
Збільшення виплат працюючі пенсіонери відчули безпосередньо у квітні. Саме в цей місяць їм надійшли перераховані пенсії.