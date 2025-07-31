Нещодавно зрівняли розмір державної допомоги родині загиблих добровольців із компенсацією для військовослужбовців. Частину суми родина отримуватиме одразу.

Як виплачуватимуть гроші сім’ям загиблих добровольців?

Уряд затвердив Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.

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Отримувати ці гроші зможуть родини загиблих добровольців, які у взаємодії з ЗСУ та правоохоронцями брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії Росії. Це стосується захисників, які загинули у період:

з 24 лютого 2022 по 25 березня 2022 – без уточнення території загибелі;

з 26 березня 2022 – якщо особа загинула на території бойових дій.

Загальна сума виплати – 15 мільйонів гривень на всю родину. 1/4 суми виплатять одразу, а решту – рівними частинами протягом 40 місяців.

Як отримати допомогу?

Для отримання грошової виплати сім'ї загиблих добровольців подати заяву до Мінветеранів поштою чи електронною поштою. Документи можна не дублювати, якщо інформація є в державних реєстрах – діє електронна взаємодія систем.

Також визначили механізм верифікації інформації Мінветеранів:

перевіряє дані;

запитує інформацію про попередні виплати;

може заслухати заявників, свідків;

ухвалює рішення протягом 1 місяця.

Зауважте! Якщо родина має право на кілька видів допомоги, то вона може вибрати найбільш вигідну.