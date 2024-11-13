Уряд оновив правила надання допомоги сім'ям зниклих безвісти військових

Кабінет Міністрів розширив соціальні гарантії для родин військових, що зникли безвісти. Зокрема, змінилися терміни надання одноразової виплати за військових, яких визнали померлими.

Що зміниться у виплатах сім'ям військових

Тепер сім'ї військових, які були визнані померлими після зникнення безвісти, зможуть отримати одноразову грошову допомогу протягом трьох років з моменту набрання чинності судовим рішенням, повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Відповідні зміни до порядку виплат були ухвалені урядом за ініціативою Міністерства оборони України.

Раніше трирічний термін для подачі документів на допомогу починався з дати смерті, вказаної у свідоцтві.

Зауважте! Це часто призводило до того, що родичі, чиї близькі були визнані померлими після тривалого часу відсутності, втрачали право на допомогу через закінчення терміну ще до ухвалення судового рішення.

Тепер термін для подачі на оформлення допомоги починається з дати, коли рішення суду про визнання військовослужбовця померлим набрало законної сили. Це зміни дозволять краще забезпечити соціальні гарантії для родин загиблих захисників та захисниць.

Яку допомогу отримують сім'ї загиблих

Розмір виплат родинам загиблих військових залежить від обставин їхньої смерті. У разі загибелі під час бойових дій родина отримує 15 мільйонів гривень.

Важливо! Якщо ж смерть настала під час несення служби, але не в бою, виплата буде меншою.

На сьогодні держава пропонує такі суми допомоги: