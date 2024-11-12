Пенсія за віком

Щоб вийти на пенсію, потрібно подати відповідну заяву до ПФУ. Це можна зробити дистанційно через сайт або особисто до будь-якого сервісного центру Фонду, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зауважте! Детальну інструкцію, як подати заяву, можна глянути за посиланням.

Також треба подати такі документи:

паспорт громадянина України (або ID-картка);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, та ін.);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

інші документи.

Так формується електронна пенсійна справа, яка в автоматичному режимі передається до підрозділу з питань призначення пенсії для подальшого опрацювання в "Централізованій системі призначення та виплати пенсій". А далі призначають пенсію.