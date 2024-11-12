Пенсия по возрасту

Чтобы выйти на пенсию, нужно подать соответствующее заявление в ПФУ. Это можно сделать дистанционно через сайт или лично в любой сервисный центр Фонда, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! Подробную инструкцию, как подать заявление, можно посмотреть по ссылке.

Также надо подать следующие документы:

паспорт гражданина Украины (или ID-карта);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документы о страховом стаже (трудовая книжка, диплом об обучении на дневной форме, военный билет, и др.);

справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд по 30.06.2000 (по желанию);

реквизиты банковского счета (если выбран способ выплаты через банк);

фотографию для пенсионного удостоверения (2,5х3);

свидетельство о браке в случае изменения фамилии;

другие документы.

Так формируется электронное пенсионное дело, которое в автоматическом режиме передается в подразделение по вопросам назначения пенсии для дальнейшей обработки в "Централизованной системе назначения и выплаты пенсий". А дальше назначают пенсию.