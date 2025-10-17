Росії активно шириться проблема: регіони країни знижують або зовсім скасовують виплати новобранцям своєї армії. Це свідчить про суттєве зменшення ресурсів місцевих бюджетів.

Що відбувається з виплатами у Росії?

Крім того, на ситуацію впливає й зростання видатків, пише 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Наразі ціни змінилися таким чином:

Марій Ел – з 3 мільйонів рублів (31,6 тисячі доларів) до 800 тисяч рублів (8,4 тисячі доларів); Чувашія – з 2,5 мільйона рублів (26,3 тисячі доларів) до 800 тисяч рублів (8,4 тисячі доларів); Самарська область – з 3,6 мільйона рублів (37,9 тисячі доларів) до 400 тисяч рублів (4,2 тисячі доларів).

Також скорочення фіксуються в Янао, Нижньогородській області та Башкортостані. А у Санкт-Петербурзі "губернаторську" розміром виплату 1,6 мільйона рублів (16,8 тисячі доларів) взагалі скасовано постановою заднім числом.

Тенденція свідчить про вичерпання ресурсів регіональних бюджетів на фоні війни та зростання видатків. Пропагандистські обіцянки "високих підйомних" замінюються тиском і штрафами – грошей меншає, примусу більшає,

– пояснили у Центрі протидії дезінформації.

Метою Кремля залишається утримати темп війни, навіть ціною повного підриву довіри до влади всередині країни.

Зауважте! А урізання, затримки та "відміни заднім числом" демонструють, що економічна ціна агресії стає непідйомною для регіонів.

Що відбувається у регіонах на тлі дефіциту бюджетів?

У деяких російських регіонах готуються підвищувати податки. Також влада хоче зменшити податкові пільги.

І це всі відбувається через дефіцит місцевих бюджетів. Про це пише Moscow Times.

Як зазначили у російській влади, у поточних умовах ключовим завданням є підвищення ефективності бюджетних витрат і оптимізація внутрішніх процесів.

Як ще на Росію впливають проблеми з місцевими бюджетами?