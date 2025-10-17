России активно распространяется проблема: регионы страны снижают или вовсе отменяют выплаты новобранцам своей армии. Это свидетельствует о существенном уменьшении ресурсов местных бюджетов.

Что происходит с выплатами в России?

Кроме того, на ситуацию влияет и рост расходов, пишет 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Сейчас цены изменились следующим образом:

Марий Эл – с 3 миллионов рублей (31,6 тысячи долларов) до 800 тысяч рублей (8,4 тысячи долларов); Чувашия – с 2,5 миллиона рублей (26,3 тысячи долларов) до 800 тысяч рублей (8,4 тысячи долларов); Самарская область – с 3,6 миллиона рублей (37,9 тысячи долларов) до 400 тысяч рублей (4,2 тысячи долларов).

Также сокращения фиксируются в Янао, Нижегородской области и Башкортостане. А в Санкт-Петербурге "губернаторскую" размером выплату 1,6 миллиона рублей (16,8 тысячи долларов) вообще отменена постановлением задним числом.

Тенденция свидетельствует об исчерпании ресурсов региональных бюджетов на фоне войны и роста расходов. Пропагандистские обещания "высоких подъемных" заменяются давлением и штрафами – денег меньше, принуждения больше,

– объяснили в Центре противодействия дезинформации.

Целью Кремля остается удержать темп войны, даже ценой полного подрыва доверия к власти внутри страны.

Заметьте! А урезание, задержки и "отмены задним числом" демонстрируют, что экономическая цена агрессии становится неподъемной для регионов.

Что происходит в регионах на фоне дефицита бюджетов?

В некоторых российских регионах готовятся повышать налоги. Также власти хотят уменьшить налоговые льготы.

И это все происходит из-за дефицита местных бюджетов. Об этом пишет Moscow Times.

Как отметили в российской власти, в текущих условиях ключевой задачей является повышение эффективности бюджетных расходов и оптимизация внутренних процессов.

Как еще на Россию влияют проблемы с местными бюджетами?