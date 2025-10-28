Грошова допомога УБД 2025: які види виплат доступні в Україні

В окремих випадках військові можуть отримувати додаткові виплати, які не входять до суми грошового забезпечення. Це залежить від окремих обставин.

Які виплати можуть отримувати УБД в Україні?

Військові можуть отримати грошову допомогу при звільненні зі служби, у випадку тимчасової непрацездатності чи на День Незалежності, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Перше – виплата у разі демобілізації. Військові, які звільняються зі служби, мають право на грошові компенсації. Однак чіткої та конкретної суми для всіх немає. Для контрактників після суми мають такий вигляд:

для рядового складу – 8 прожиткових мінімумів;

для сержантського і старшинського складу – 9 прожиткових мінімумів;

для офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.

Натомість військовослужбовцям, які були призвані на військову службу під час мобілізації та звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення.

Друге – допомога по тимчасовій непрацездатності. Одноразова грошова допомога виплачується залежно від ступеня непрацездатності.

Якщо непрацездатність настала у випадку інвалідності, отриманої під час служби, то:

для І групи – 400-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб;

для ІІ групи – 300-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб%

для ІІІ групи – 200-кратний прожитковий мінімум для працездатних осіб.

Таким чином, максимальна виплата залежно від групи інвалідності становитиме 1 211 200 гривень, 908 400 гривень чи 757 000 гривень.

Третє – виплати до Дня Незалежності. Залежно від статусу захисника можна отримати різний розмір виплат, до того ж сума може змінюватися щорічно. Наприклад, у 2025 році можна було отримати:

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності – 1 000 гривень;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3 100 гривень.

особи з інвалідністю внаслідок війни – від 2 700 гривень до 3 100 гривень.

Що відомо про пенсії УБД?

Окрім базових виплат, УБД також можуть отримувати пенсію, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

До пенсії учасникам бойових дій встановлюються:

підвищення в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність;

цільова грошова допомога на прожиття у розмірі 40 гривень;

щомісячна державна адресна допомога до пенсії – у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат не досягає 5 528 гривень.

Заяву для призначення чи перерахунку пенсійної виплати можна подати онлайн – через вебпортал Пенсійного фонду України або особисто – до будь-якого сервісного центру.

Які ще пільги доступні УБД?