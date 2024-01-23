Майже 7 тисяч гривень: скільки платить UNICEF на одну дитину

UNICEF спільно із Міністерством соціальної політики продовжують надавати допомогу українцям. Фінансування можуть отримати родини, які проживають на певних територіях.

Хто отримує допомогу

На виплати можуть претендувати українці, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях.

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Міністерство формує за даними реєстрів категорію громадян, яка найбільше потребує фінансової підтримки, а гуманітарні партнери спрямовують кошти на допомогу цим сім'ям,

– повідомила пресслужба міністерства.

Які категорії сімей можуть претендувати на виплати:

малозабезпечені сім'ї з дітьми, у складі яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років;

малозабезпечені багатодітні сім'ї з дітьми до 18 років, які не отримують інших виплат від міжнародних організацій.

Скільки платять

На кожного дорослого виплачують 3 600 гривень, тоді як на одну дитину – 6 660 гривень. Саме ця виплата від UNICEF є одноразовою.

Завдяки міжнародним партнерам допомога надається тим, хто її критично потребує, без збільшення навантаження на державний бюджет,

– написано у повідомлені установи.

Загалом гроші отримали вже 4 755 українських родин. На допомогу було виділено 316 мільйонів гривень, хоча за плановим об'єктом ця сума становить 333 мільйони гривень.

У 2024 році організація разом з урядом планують допомогти ще для 5 тисяч сімей.