Майже 7 тисяч гривень: скільки платить UNICEF на одну дитину
Джерело:Мінсоцполітики
UNICEF спільно із Міністерством соціальної політики продовжують надавати допомогу українцям. Фінансування можуть отримати родини, які проживають на певних територіях.
Хто отримує допомогу
На виплати можуть претендувати українці, які проживають у Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях.
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Міністерство формує за даними реєстрів категорію громадян, яка найбільше потребує фінансової підтримки, а гуманітарні партнери спрямовують кошти на допомогу цим сім'ям,
– повідомила пресслужба міністерства.
Які категорії сімей можуть претендувати на виплати:
- малозабезпечені сім'ї з дітьми, у складі яких є дитина з інвалідністю віком до 18 років;
- малозабезпечені багатодітні сім'ї з дітьми до 18 років, які не отримують інших виплат від міжнародних організацій.
Скільки платять
На кожного дорослого виплачують 3 600 гривень, тоді як на одну дитину – 6 660 гривень. Саме ця виплата від UNICEF є одноразовою.
Завдяки міжнародним партнерам допомога надається тим, хто її критично потребує, без збільшення навантаження на державний бюджет,
– написано у повідомлені установи.
Загалом гроші отримали вже 4 755 українських родин. На допомогу було виділено 316 мільйонів гривень, хоча за плановим об'єктом ця сума становить 333 мільйони гривень.Зверніть увагу! У 2024 році організація разом з урядом планують допомогти ще для 5 тисяч сімей.