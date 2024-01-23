Кто получает помощь

На выплаты могут претендовать украинцы, проживающие в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

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Министерство формирует по данным реестров категорию граждан, наиболее нуждающуюся в финансовой поддержке, а гуманитарные партнеры направляют средства на помощь этим семьям,

– сообщила прессслужба министерства.

Какие категории семей могут претендовать на выплаты:

малообеспеченные семьи с детьми, в составе которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

малообеспеченные многодетные семьи с детьми до 18 лет, не получающие других выплат от международных организаций.

Сколько платят

На каждого взрослого выплачивают 3600 гривен, тогда как на одного ребенка – 6660 гривен. Именно эта выплата от UNICEF является одноразовой.

Благодаря международным партнерам помощь оказывается тем, кто в ней критически нуждается, без увеличения нагрузки на государственный бюджет,

– написано в уведомленные учреждения.

В общей сложности деньги получили уже 4 755 украинских семей. В помощь было выделено 316 миллионов гривен, хотя по плановому объекту эта сумма составляет 333 миллиона гривен.

Обратите внимание! В 2024 году организация вместе с правительством планируют помочь еще 5 тысячам семей.