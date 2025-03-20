Які пільги та виплати мають ветерани з I групою інвалідності

В Україні учасники бойових дій з I групою інвалідності, отриманою внаслідок служби, мають право на своєчасне призначення пенсії. Юристи роз'яснили, коли та як можна отримати такі виплати, а також коли можливе їх оскарження.

Як оформити пенсію по інвалідності для УБД

Щоб отримати пенсії по інвалідності учасникам бойових дій, які були звільнені з військової служби, необхідно подати заяву до відповідного структурного підрозділу силового відомства, яке готує документи на призначення пенсії, передає 24 Канал з посиланням на портал "Юристи.ua".

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Це можуть бути Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство надзвичайних ситуацій або Служба безпеки.

Після подачі заяви відповідний підрозділ має протягом 10 днів підготувати всі необхідні документи для призначення пенсії, ознайомити заявника і передати документи до головного управління ПФУ за місцем реєстрації особи.

Документи для призначення пенсії УБД з інвалідністю

Уповноважений підрозділ допоможе заявнику отримати відсутні документи для призначення пенсії. Для цього громадянин має подати такі документи:

заяву про призначення пенсії;

подання щодо призначення пенсії;

паспорт громадянина та його копію;

довідку про розмір зарплати та додаткових виплат за останні 24 місяці до звільнення зі служби;

військово-медичні довідки (якщо не проходив військово-лікарську комісію – без них);

довідку МСЕК про визнання інвалідності;

копію ідентифікаційного коду;

довідку з Ощадбанку про відкриття рахунку, його номер і назву відділення.

Якщо всі документи не готові, можна подати наявні, а решту – надіслати пізніше.

Важливо! Якщо додаткові документи будуть подані протягом трьох місяців після отримання роз’яснення, пенсію призначать з дня подачі заяви або з дня відправки документів поштою.

Куди звертатися зі скаргами

Якщо заявник служив у Національній гвардії, скаргу необхідно подавати до Міністерства внутрішніх справ. Це можна зробити через:

Поштова адреса: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01601.

Сайт "Єдине вікно для громадян".

Електронна пошта.

Телефон "гарячої лінії" МВС (номер 1536).

Скринька для кореспонденції (КПП МВС, вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ).

Особистий прийом.

Якщо претензії стосуються неправомірних дій Пенсійного фонду, скаргу можна подати до вищого органу – самого Пенсійного фонду України.