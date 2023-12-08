Пенсія для ветеранів війни: які надбавки можуть отримати військові пенсіонери

Ветерани війни можуть отримати доплати до пенсії, завдяки яким, сума їхніх виплат стане значно більшою. Також учасники бойових дій мають додаткові пільги.

Які пенсії можуть отримати ветерани

Правила нарахування пенсійних виплат залежать від статусу військового. Зокрема, учасники бойових дій можуть вийти на пенсію у 55 років та мати надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму.

Читайте також Як зростатиме ВПП України у 2024 році: прогнозує НБУ

Відповідно до теперішнього законодавства, учасники бойових дій не можуть отримувати пенсію нижчу за 210% від прожиткового мінімуму. Йдеться про загальні виплати з урахуванням всіх надбавок. Які пенсії можуть отримати ветерани, що мають інший статус:

Учасникам бойових дій Другої світової війни , яким виповнилось щонайменше 85 років надають пенсію з урахуванням адресної допомоги. Ця додаткова виплата нараховується громадянам з інвалідністю внаслідок війни I групи. Зауважте, що ці виплати не можуть бути меншими за 650% від прожиткового мінімуму. Станом на зараз це щонайменше 13 604,20 гривень.

, яким виповнилось щонайменше 85 років надають пенсію з урахуванням адресної допомоги. Ця додаткова виплата нараховується громадянам з інвалідністю внаслідок війни I групи. Зауважте, що ці виплати не можуть бути меншими за 650% від прожиткового мінімуму. Станом на зараз це щонайменше 13 604,20 гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед державою отримують додаткові виплати у сумі 23% прожиткового мінімуму. Йдеться як про власників радянських, так і українських орденів.

Чи можуть ветерани оформити пенсію за кордоном

Якщо особа має як українські, так і радянські ордени за особливі заслуги, вона отримує виплати щонайменше 24% від прожиткового мінімуму.

Оформлення пенсійних виплат дистанційно можливе. Для цього заява подається онлайн або у консульському представництві України. Документи, які для цього необхідні: