Які пенсії можуть отримати ветерани

Правила нарахування пенсійних виплат залежать від статусу військового. Зокрема, учасники бойових дій можуть вийти на пенсію у 55 років та мати надбавку у розмірі 25% від прожиткового мінімуму.

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Відповідно до теперішнього законодавства, учасники бойових дій не можуть отримувати пенсію нижчу за 210% від прожиткового мінімуму. Йдеться про загальні виплати з урахуванням всіх надбавок. Які пенсії можуть отримати ветерани, що мають інший статус:

Учасникам бойових дій Другої світової війни , яким виповнилось щонайменше 85 років надають пенсію з урахуванням адресної допомоги. Ця додаткова виплата нараховується громадянам з інвалідністю внаслідок війни I групи. Зауважте, що ці виплати не можуть бути меншими за 650% від прожиткового мінімуму. Станом на зараз це щонайменше 13 604,20 гривень.

, яким виповнилось щонайменше 85 років надають пенсію з урахуванням адресної допомоги. Ця додаткова виплата нараховується громадянам з інвалідністю внаслідок війни I групи. Зауважте, що ці виплати не можуть бути меншими за 650% від прожиткового мінімуму. Станом на зараз це щонайменше 13 604,20 гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед державою отримують додаткові виплати у сумі 23% прожиткового мінімуму. Йдеться як про власників радянських, так і українських орденів.

Зверніть увагу! Якщо особа має як українські, так і радянські ордени за особливі заслуги, вона отримує виплати щонайменше 24% від прожиткового мінімуму.

Чи можуть ветерани оформити пенсію за кордоном

Оформлення пенсійних виплат дистанційно можливе. Для цього заява подається онлайн або у консульському представництві України. Документи, які для цього необхідні: