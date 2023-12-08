Какие пенсии могут получить ветераны

Правила начисления пенсионных выплат зависят от статуса военного. В частности, участники боевых действий могут выйти на пенсию в 55 лет и иметь надбавку в размере 25% прожиточного минимума.

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Согласно действующему законодательству, участники боевых действий не могут получать пенсию ниже 210% от прожиточного минимума. Речь идет об общих выплатах с учетом всех надбавок. Какие пенсии могут получить ветераны, имеющие другой статус:

Участникам боевых действий Второй мировой войны , которым исполнилось не менее 85 лет, предоставляют пенсию с учетом адресной помощи. Эта дополнительная выплата начисляется гражданам с инвалидностью в результате войны I группы. Обратите внимание, что эти выплаты не могут быть менее 650% от прожиточного минимума. По состоянию на данный момент это 13 604,20 гривен.

, которым исполнилось не менее 85 лет, предоставляют пенсию с учетом адресной помощи. Эта дополнительная выплата начисляется гражданам с инвалидностью в результате войны I группы. Обратите внимание, что эти выплаты не могут быть менее 650% от прожиточного минимума. По состоянию на данный момент это 13 604,20 гривен. Лица, имеющие особые заслуги перед государством получают дополнительные выплаты на сумму 23% прожиточного минимума. Речь идет как о владельцах советских, так и украинских орденов.

Обратите внимание! Если лицо имеет как украинские, так и советские ордена за особые заслуги, он получает выплаты не менее 24% прожиточного минимума.

Могут ли ветераны оформить пенсию за границей

Оформление пенсионных выплат дистанционно возможно. Для этого заявление представляется онлайн или в консульском представительстве Украины. Документы, которые для этого необходимы: