Предполагается, что в 2024 году реальный ВВП Украины увеличится на 3,6%. А в 2025 году – рост ВВП ускорится до 6% после снижения рисков безопасности. Это главное предположение прогноза НБУ.

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В то же время, ожидается, что до конца 2023 года ВВП страны вырастет на 5%. Хотя еще в начале года эксперты оценивали возможные изменения на уровне менее 1%.

Что такое ВВП Валовой внутренний продукт – совокупная цена всех продуктов и услуг, созданных на экономической местности страны за определенный промежуток времени с целью их конечного использования.

Благодаря чему растет ВВП

В первую очередь ВВП Украины растет благодаря:

адаптивности украинского бизнеса и населения к условиям военного времени: даже при сложных условиях предприятия смогли быстро и эффективно наладить производство и логистику;

вклада аграриев: в этом году погодные условия способствовали высокой урожайности, а по некоторым культурам она даже была рекордной;

высоким бюджетным расходам на армию, социальную поддержку и проекты восстановления поврежденной инфраструктуры;

Кроме того, наличие стабильной внутренней среды, которая характеризуется умеренной инфляцией, устойчивым валютным рынком и надежной банковской системой – формирует необходимую основу для дальнейшего экономического восстановления.

Какой уровень инфляции прогнозируется

В ноябре Кабмин улучшил прогноз инфляции на 2023 год, уменьшив его с 14,7% до 7,1%. На следующий год прогноз также улучшили, уменьшив его с 10,8% до 9,7% (расчет с декабря по декабрь).

Уменьшение уровня инфляции в первую очередь объясняется большим количеством доступных продуктов питания благодаря высоким урожаям, ростам производства.