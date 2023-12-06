Почему сокращаются украинские резервы

В ноябре международные резервы Украины стали меньше на 0,5%, то есть снизились до 38,785 миллиарда долларов. Следует понимать, что падение этих показателей происходит уже 4 месяца.

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Финансирование международных партнеров в определенной степени компенсировало интервенции НБУ на межбанковском рынке. Благодаря этим средствам также были частично закрыты украинские долговые выплаты.

Согласно данным НБУ, в ноябре статистика финансовых операций такова:

Украина выплатила МВФ 250 миллионов долларов;

выплаты по госдолгу составили 109 миллионов долларов;

чистая продажа валюты НБУ составляет 2,453 миллиарда гривен.

Валютные счета НБУ пополнились на 2,329 миллиарда долларов. Откуда поступили эти средства:

1,636 миллиарда долларов предоставил ЕС в рамках программы макрофинансовой помощи Украине;

404 миллиона долларов – перечислил Всемирный банк, из них 400 миллионов долларов были выделены благодаря гарантированию Британии;

287 миллионов долларов – размещение ОВГЗ (валютных облигаций внутреннего государственного займа).

Также в ноябре прошла переоценка финансовых инструментов. Их цена выросла на 284 миллиона долларов.