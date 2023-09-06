Триватиме лише декілька місяців: пенсіонерам нарахували доплати до виплат

Наприкінці минулого місяця 260 тисяч пенсіонерів отримали додаткові виплати на свої банківські рахунки. Це спільна програма від ПФУ, Мінсоцполітики та ООН.

Доплати до пенсії від ООН

На цю виплату можуть розраховувати пенсіонери, які проживають у зоні бойових дій та отримують пенсію, меншу за 3 000 гривень. Її планують виплачувати щонайменше 4 місяці.

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Сума виплат у різних осіб може варіюватися – доплачуватимуть ті кошти, яких не вистачає до досягнення 3 тисяч гривень. Проте пенсіонери отримуватимуть не менш як 100 гривень.

Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, згідно з інформацією, що є у державних реєстрах. Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів,

– пояснили у Мінсоцполітики.

Тобто, щоб отримати ці виплати, нікуди звертатися не потрібно, тому що її нарахують автоматично.

Чи впливає допомога від ООН на субсидії

У ПФУ повідомили, що виплати від ООН та іншу схожу допомогу не враховуватимуть при обчисленні загального доходу домогосподарства для соціальної допомоги, у тому числі субсидії.

Податися на спеціальну допомогу від ООН зараз неможливо, тому що організація призупинила реєстрацію заявок. Звернутися по допомогу встигло 10 мільйонів українців.

Це питання регулюється постановою Кабміну від 28.07.2023 № 781 "Про реалізацію спільного з Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об’єднаних Націй проєкту стосовно додаткових заходів із соціальної підтримки окремих категорій населення".