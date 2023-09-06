Доплати до пенсії від ООН
На цю виплату можуть розраховувати пенсіонери, які проживають у зоні бойових дій та отримують пенсію, меншу за 3 000 гривень. Її планують виплачувати щонайменше 4 місяці.
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Сума виплат у різних осіб може варіюватися – доплачуватимуть ті кошти, яких не вистачає до досягнення 3 тисяч гривень. Проте пенсіонери отримуватимуть не менш як 100 гривень.
Для отримання виплати пенсіонерам жодних дій не потрібно. Вона проводиться без подання заяви, згідно з інформацією, що є у державних реєстрах. Виплата грошової допомоги здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунки пенсіонерів,
– пояснили у Мінсоцполітики.
Тобто, щоб отримати ці виплати, нікуди звертатися не потрібно, тому що її нарахують автоматично.
Чи впливає допомога від ООН на субсидії
У ПФУ повідомили, що виплати від ООН та іншу схожу допомогу не враховуватимуть при обчисленні загального доходу домогосподарства для соціальної допомоги, у тому числі субсидії.
- Податися на спеціальну допомогу від ООН зараз не можливо, тому що організація призупинила реєстрацію заявок. Звернутися по допомогу встигло 10 мільйонів українців.