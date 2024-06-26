Зміни в виплатах від ООН: що чекає на пенсіонерів з 1 липня

ВПП ООН здійснює виплати пенсіонерам, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії. Однак, як відомо, термін дії програми мав закінчитися у червні 2024 року.

Чи продовжать виплати пенсіонерам від ООН

Як повідомляється, Програму додаткової фінансової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН для пенсіонерів, що проживають на територіях з активними або можливими бойовими діями, продовжено до грудня 2024 року включно.

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Втім, спеціально звертатись за призначенням додаткової виплати не потрібно, адже ВПП ООН спрямовує кошти пенсіонерам на підставі інформації, вже наявної у базах даних Пенсійного фонду. За наявними даними, рішення про здійснення виплат після грудня 2024 року буде прийматися залежно від наявного фінансування.

Що відомо про Програму допомоги пенсіонерам від ВПП ООН У серпні 2023 року Мінсоцполітики спільно з Пенсійним фондом та ВПП ООН запустили спільний проєкт з метою координації допомоги від міжнародних гуманітарних організацій у формі фінансової підтримки для українських громадян.

Хто має право на додаткову виплату та яка її сума

Як відомо, додаткова грошова допомога від ООН надається пенсіонерам, які:

отримують пенсію меншу за 3 250 гривень;

проживають на територіях активних або можливих бойових дій;

не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та допомоги на проживання ВПО.

! Розмір виплати від ВПП ООН – це сума, що дорівнює різниці між 3 250 гривням та сумою пенсії, яку пенсіонер отримує зараз. Самі кошти виплачуються особі або на банківську картку, або через відділення Укрпошти.