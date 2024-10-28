Пенсіонери можуть отримати виплати від ООН: що зміниться з листопада
Джерело:ПФУ
В Україні діє програма підтримки пенсіонерів від Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка надає виплати пенсіонерам із зони бойових дій. У листопаді ще частина пенсіонерів зможуть отримати кошти з цієї програми.
Які виплати дає ООН
Як повідомляє ПФУ, програма додаткової підтримки для пенсіонерів, які мешкають у зонах активних або потенційних бойових дій, триватиме до кінця грудня.
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Подальше фінансування виплат залежатиме від рішень донорів та наявності коштів.
Таким чином, виплати будуть продовжені в листопаді-грудні 2024 року.
Вимоги до отримувачів:
- пенсія не перевищує 3,25 тисячі гривень;
- проживання на небезпечних територіях (перелік визначено у наказі №309);
- відсутність допомоги від держави чи благодійників з 1 березня 2023 року.
Сума допомоги визначається індивідуально та є різницею між сумою у 3 250 гривень і фактичним розміром пенсії пенсіонера.
Зауважте! Подавати додаткові заявки не потрібно: виплати здійснюються автоматично на основі даних ПФУ, кошти перераховуються на банківські картки або видаються через відділення Укрпошти.