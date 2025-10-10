У Росії скорочують виплати за підписання контакту на службу у війську. Таким чином можна прослідкувати, як змінюються фінансові ресурси країни-агресорки.

Що відомо про ситуацію з російськими військовими?

Зокрема Москва ігнорує вплив війни в Україні на економіку, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Читайте також Біднішають через газ: усе більше росіян не мають грошей навіть на продукти

У російському Татарстані майже в сім разів скоротили виплати за підписання контракту на військову службу.

Річ у тім, що раніше новобранці могли отримати 2,7 мільйона рублів (це приблизно 32 тисячі доларів). Однак тепер – це лише 400 тисяч (4,8 тисячі доларів).

Зауважте! Офіційного пояснення з боку регіональної влади не було. Проте на сайті місцевого військкомату вже опубліковано нові цифри.

Це свідчить про вичерпання фінансових ресурсів у регіонах Росії,

– йдеться у повідомленні.

Місцеві бюджети не здатні утримувати високі розміри виплат для військових. Проблема полягає у тому, що дотації з федерального центру скорочуються. Проте витрати на війну продовжують активно зростати.

Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, Москва продовжує війну, ігноруючи її руйнівний вплив на економіку. Тому регіональна влада змушена поступово переходити "від матеріального стимулювання до примусових методів комплектування армії" Мова йде про тиск, мобілізаційні рознарядки та адміністративні покарання.

Зверніть увагу! Тому тепер замість грошей росіяни дедалі частіше отримують лише повістки.

Чи можна зашкодити економіці Росії?

Для руйнування російської економіки слід якнайшвидше ухвалити санкції проти покупців російської нафти та газу. Про це йдеться у матеріалі Welt.

Генерал Девід Петреус вважає, що зараз є шанс покарати тих, хто допомагає Росії: продає компоненти, мікросхеми, деталі тощо. Тому якщо вдасться подолати експорт російських енергоносіїв, то Москва залишиться без грошей.

Важливо! Ситуації також допомагають українські атаки на російські НПЗ.

Що ще слід про економіку Кремля?