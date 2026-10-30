Виплати військовим: прем'єр відповів, чи вистачить грошей у бюджеті

Останнім часом у суспільстві виникли серйозні побоювання щодо стабільності фінансування нашої армії через тимчасові труднощі з платежами. Проте в уряді нарешті розставили всі крапки над "і" та пояснили реальний стан державного бюджету.

Що відбувається з грошима для армії

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький офіційно заявив, що коштів для Сил оборони вистачить повною мірою. За його словами, жодних загроз для виплат військовим наразі немає, адже цей напрямок залишається основним фокусом держави. Про це очільник уряду повідомив під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

Глава уряду пояснив, що нещодавно в державному бюджеті виник тимчасовий розрив ліквідності. Саме через цю фінансову заминку Кабміну довелося призупинити частину регіональних виплат, що викликало занепокоєння в суспільстві.

Так, грошей вистачить в повній мірі для Сил оборони. Я гарантую, що ми виплатимо всі видатки,

– наголосив Корецький, заспокоюючи громадян.

Щодо передісторії та поточного стану розрахунків, то за вересень держава вже повністю провела всі необхідні платежі. Жовтневі регіональні виплати уряд обіцяє дозакрити та вирівняти за декілька днів, виконавши всі свої фінансові зобов'язання перед українцями.

До речі, держава поступово посилює контроль за наданням соціальної допомоги та пільг військовослужбовцям. Навіть якщо документ вже на руках, його можуть анулювати. Зокрема, статус учасника бойових дій (УБД) скасують, якщо під час його оформлення виявлять подання недостовірних відомостей.