Выплаты военным: премьер ответил, хватит ли денег в бюджете

Что происходит с деньгами для армии

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий официально заявил, что средств для Сил обороны хватит в полной мере. По его словам, никаких угроз для выплат военным на данный момент нет, ведь это направление остается основным приоритетом государства. Об этом глава правительства сообщил во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, передает "Интерфакс-Украина".

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Глава правительства пояснил, что недавно в государственном бюджете возник временный разрыв ликвидности. Именно из-за этой финансовой заминки Кабмину пришлось приостановить часть региональных выплат, что вызвало беспокойство в обществе.

Так, денег хватит в полной мере для Сил обороны. Я гарантирую, что мы выплатим все расходы– подчеркнул Корецкий, успокаивая граждан.

Что касается предыстории и текущего состояния расчетов, то за сентябрь государство уже полностью произвело все необходимые платежи. Октябрьские региональные выплаты правительство обещает доплатить и урегулировать в течение нескольких дней, выполнив все свои финансовые обязательства перед украинцами.

Кстати, государство постепенно усиливает контроль за оказанием социальной помощи и предоставлением льгот военнослужащим. Даже если документ уже на руках, его могут аннулировать. В частности, статус участника боевых действий (УБД) отменят, если при его оформлении выявят предоставление недостоверных сведений.