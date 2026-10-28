Потеря статуса УБД и льгот: кому из ветеранов грозит эта опасность

Почему ветераны рискуют лишиться статуса УБД и денежных выплат

Государство постепенно ужесточает контроль за предоставлением социальной помощи и льгот военнослужащим. Даже если документ уже на руках, его могут аннулировать. В частности, статус участника боевых действий (УБД) отменят, если при его оформлении выявят предоставление недостоверных сведений. Кроме того, основанием для лишения этого статуса является приговор суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления во время выполнения боевых задач, о чем предупреждают в сервисе е-Ветеран.

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Даже при наличии действующего удостоверения защитники рискуют остаться без льгот из-за промедления. Если у вас изменилось место жительства, состав семьи или перечень коммунальных услуг, вы обязаны письменно сообщить об этом Пенсионному фонду Украины в течение 30 дней.

Игнорирование этого правила чаще всего приводит к замораживанию скидок на оплату жилищно-коммунальных услуг и внезапной отмене отдельных адресных денежных доплат.

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Что дает статус УБД для будущей пенсии

Статус УБД гарантирует право на льготный выход на заслуженный отдых. Мужчины-ветераны имеют право оформить пенсию уже в 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, а женщины – в 50 лет при 20 годах стажа.

Стоит знать, что весь период военной службы засчитывается в стаж независимо от того, уплачивал ли работодатель единый социальный взнос за мобилизованного работника, что гарантирует надежную финансовую защиту будущих выплат. Ведь, по сути, в этом случае работодателем является государство, а ЕСВ уплачивается из госбюджета.

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К слову, военный стаж в Украине засчитывается в зависимости от условий службы и периода ее прохождения. Время службы засчитывается одновременно в:

страховой стаж (для обычной пенсии)

и выслугу лет (для военной пенсии).

Тройной стаж зачисляется военным не за весь период службы. Такое правило действует только в отношении периода участия военнослужащего в боевых действиях, антитеррористической операции (АТО) или мероприятиях по обеспечению обороны Украины в условиях военного положения.