Втрата статусу УБД та пільг: хто з ветеранів під загрозою

Чому ветерани ризикують втратити статус УБД та гроші

Держава поступово посилює контроль за наданням соціальної допомоги та пільг військовослужбовцям. Навіть якщо документ вже на руках, його можуть анулювати. Зокрема, статус учасника бойових дій (УБД) скасують, якщо під час його оформлення виявлять подання недостовірних відомостей. Крім того, підставою для позбавлення цього статусу є вирок суду за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину під час виконання бойових завдань, про що попереджають у сервісі е-Ветеран.

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Навіть за наявності чинного посвідчення захисники ризикують залишитися без пільг через звичайне зволікання. Якщо у вас змінилося місце проживання, склад сім'ї або перелік комунальних послуг, ви зобов'язані письмово повідомити про це Пенсійний фонд України протягом 30 днів.

Ігнорування цього правила найчастіше призводить до замороження знижок на оплату житлово-комунальних послуг та раптового скасування окремих адресних грошових доплат.

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Що дає статус УБД для майбутньої пенсії

Статус УБД гарантує право на пільговий вихід на заслужений відпочинок. Чоловіки-ветерани мають право оформити пенсію вже у 55 років за наявності не менше 25 років страхового стажу, а жінки – у 50 років із 20 роками стажу.

Варто знати, що весь період військової служби зараховується до стажу незалежно від того, чи сплачував роботодавець єдиний соціальний внесок за мобілізованого працівника, що гарантує надійний фінансовий захист майбутніх виплат. Адже фактично в цьому випадку працедавцем є держава, а ЄСВ сплачується з держбюджету.

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До слова, військовий стаж в Україні зараховується залежно від умов служби, періоду її проходження. Час служби зараховується одночасно до:

страхового стажу (для звичайної пенсії)

та вислуги років (для військової пенсії).

Потрійний стаж зараховується військовим не протягом всього часу служби. Таке правило діє лише на період участі військового в бойових діях, антитерористичній операції (АТО) або заходах із забезпечення оборони України під час воєнного стану.