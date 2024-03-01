Втратять виплати з 1 березня: хто з переселенців залишиться без допомоги

З 1 березня 2024 року деякі внутрішньо переміщені особи втратять свої виплати. Яких змін очікувати ВПО навесні, читайте далі.

У якому випадку виплати скасують

Допомога від держави призначатиметься на всіх осіб з-поміж ВПО у сім’ї, але ті члени родини, що не працюють, повинні зареєструватися в центрі зайнятості. Якщо цього не зробити, то виплати перестануть виплачувати через місяць.

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Крім цього, уряд також буде аналізувати ступінь інтегрованості ВПО в економічний розвиток країни. Про це повідомила в ефірі телемарафону міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає 24 Канал.

Найбільш вразливі категорії продовжуватимуть отримувати підтримку від держави.

Вона наголосила, що якщо люди не воюють, то вони повинні працювати, щоби генерувати дохід та давати нам можливість забезпечувати оборону..Всі інші матимуть можливість звернутися та продовжити свої виплати, якщо:

вони працюють, але заробіток менший за 9 444 гривні;

шукають роботу та зареєстровані у службі зайнятості, як безробітні.

Кому виплати продовжать автоматично

Протягом наступних 6 місяців будуть надаватися виплати автоматично для категорій ВПО, які не можуть працювати. До них відносяться:

пенсіонери, які станом на 1 січня 2024 року отримують пенсію не більше, ніж 9 444 гривень (це 4 прожиткові мінімуми для осіб, що втратили працездатність);

особи з інвалідністю I чи II групи, дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти тощо;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також, особи з їх числа віком до 23 років, а також батьки-вихователі й прийомні батьки.

Які виплати отримують ВПО Нагадаємо, що щомісячна державна допомога ВПО складає: 3 тисячі гривень – особам з інвалідністю та дітям; 2 тисячі гривень – для всіх інших внутрішніх переселенців.

Хто ще зможе продовжити виплати

Виплати будуть продовжені ще на шість місяців для ВПО які подадуть окрему заявку. Це стосується таких категорій:

малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;

вагітна жінка після 30-го тижня вагітності, а після 27-го тижня вагітності – жінки, яких віднесено до I – IV категорій осіб, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС;

людина, яка втратила працездатність, але не має права на пенсійну виплату та/або отримує державну соціальну допомогу (за умови, що середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 гривень);