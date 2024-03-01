В каком случае выплаты отменят
Помощь от государства будет назначаться на всех лиц из числа ВПЛ в семье, но те члены семьи, что не работают, должны зарегистрироваться в центре занятости. Если этого не сделать, то выплаты перестанут выплачивать через месяц.
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Кроме этого, правительство также будет анализировать степень интегрированности ВПЛ в экономическое развитие страны. Об этом сообщила в эфире телемарафона министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает 24 Канал.
Она отметила, что если люди не воюют, то они должны работать, чтобы генерировать доход и давать нам возможность обеспечивать оборону. Все остальные будут иметь возможность обратиться и продолжить свои выплаты, если:
- они работают, но заработок меньше 9 444 гривны;
- ищут работу и зарегистрированы в службе занятости как безработные.
Кому выплаты продолжат автоматически
В течение следующих 6 месяцев будут предоставляться выплаты автоматически для категорий ВПЛ, которые не могут работать. К ним относятся:
- пенсионеры, которые по состоянию на 1 января 2024 года получают пенсию не более, чем 9 444 гривен (это 4 прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность);
- лица с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, тяжелобольные дети и т.д;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также, лица из их числа в возрасте до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.
Какие выплаты получают ВПЛНапомним, что ежемесячная государственная помощь ВПЛ составляет: 3 тысячи гривен – лицам с инвалидностью и детям; 2 тысячи гривен – для всех остальных внутренних переселенцев.
Кто еще сможет продолжить выплаты
Выплаты будут продлены еще на шесть месяцев для ВПО которые подадут отдельную заявку. Это касается таких категорий:
- малолетний ребенок, который прибыл в новую общину без сопровождения законного представителя;
- беременная женщина после 30-й недели беременности, а после 27-й недели беременности – женщины, которых отнесены к I – IV категорий лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС;
- человек, который потерял трудоспособность, но не имеет права на пенсионную выплату и/или получает государственную социальную помощь (при условии, что среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 гривен);