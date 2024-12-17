Виплати ВПО у 2025 році: хто з українців продовжить отримувати допомогу

Деякі українці мають право на отримання виплат ВПО. Гроші нададуть навіть за умови, що людина отримувала їх протягом пів року.

Хто зможе отримувати виплати ВПО у 2025 році

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, яким виповнилося 60 років, але вони не мають права на оформлення пенсії, пише 24 канал з посиланням на Порядок надання допомоги на проживання ВПО.

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Так грошова допомога призначається на другий шестимісячний період на підставі заяви на призначення допомоги.

Зокрема вона надається особам за такими критеріями:

втратили працездатність досягли 60-річного віку, але не мають права на пенсійну виплату чи отримують державну соціальну допомогу відповідно до законодавства.

Також на допомогу мають право інші особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату чи отримують державну соціальну допомогу відповідно законодавства, а також особи з інвалідністю III групи.

Таким чином для отримання державної грошової допомоги, людина має:

відповідати майновим критеріям, передбаченим у Порядку;

мати середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в родині протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не вище 9 444 гривень.

Зверніть увагу! Водночас період переміщення та зайнятість не беруться до уваги для продовження виплат.

Які виплати отримають ВПО

Громадяни, що проживають в Україні та мають статус внутрішньо переміщеної особи, можуть отримати такі виплати: