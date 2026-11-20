Пенсіонери, які через війну залишили свої домівки, можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку від держави. Однак для переселенців діють певні умови, від яких залежить, чи продовжать їм виплачувати гроші.

Кому держава надає фінансову підтримку

Українські пенсіонери, які отримали статус ВПО, мають право одночасно отримувати і зароблену роками пенсію, і допомогу на проживання, пояснюють у Пенсійному фонді.

Право на таку підтримку передбачене постановою Кабінету Міністрів №332, однак її продовження залежить від відповідності встановленим критеріям.

Допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам продовжується на наступний шестимісячний період у разі, якщо середньомісячний сумарний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує встановленого розміру,

– йдеться в постанові уряду.

Для пенсіонерів однією з головних умов є розмір пенсії. Якщо вона не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність, допомогу можуть продовжити ще на шість місяців.

У 2026 році прожитковий мінімум для цієї категорії становить 2 595 гривень .

. Відповідно, граничний розмір пенсії для продовження виплат на проживання становить 10 380 гривень.

За загальними правилами під час оцінювання доходів враховують:

пенсію;

заробітну плату;

соціальні виплати;

та інші офіційні доходи.

Водночас факт працевлаштування жодним чином не впливає на щомісячну підтримку. Тобто пенсіонери-ВПО, які працюють, також можуть отримувати гроші на проживання, якщо відповідають цим умовам.

Ключовим і єдиним критерієм для автоматичного перепризначення допомоги є виключно розмір отримуваної пенсії,

– зазначають фахівці.

Важливо! Якщо дохід пенсіонера разом з пенсією вищий за встановлений ліміт, то державну допомогу на проживання йому можуть не призначити або припинити після завершення шести місяців.

Хто отримає гроші за спрощеною процедурою

Разом з тим окремі категорії переселенців мають право на продовження державної підтримки без перевірки доходів, тобто автоматично. До них належать:

пенсіонери, пенсія яких не перевищує 10 380 гривень;

люди з інвалідністю I та II груп;

діти з інвалідністю віком до 18 років;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

особи з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування віком до 23 років;

прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники.

Для цих отримувачів передбачений спрощений порядок продовження допомоги.

Зауважте! Якщо пенсіонер відповідає умовам, але гроші не надходять, варто звернутися до Пенсійного фонду України та з'ясувати причину затримки або непродовження виплат.

Нагадаємо, у листопаді 2026 року для ВПО продовжили виплати ще на шість місяців. Водночас Пенсійний фонд перевіряє, чи відповідають отримувачі встановленим вимогам.