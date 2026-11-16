Кому автоматично нарахують гроші

Також держава автоматично подовжила нарахування для дітей із родин ВПО, яким допомогу призначили без урахування доходів батьків, згідно з постановою Кабінету Міністрів №1087.

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Для більшості сімей головною умовою для збереження виплат залишається фінансовий критерій. Середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї у 2026 році не повинен перевищувати 10 380 гривень.

Зверніть увагу! Ця сума дорівнює чотирьом прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність, і є своєрідним маркером фінансової вразливості родини.

Водночас уряд передбачив винятки для найбільш незахищених категорій переселенців, яким гроші нараховуватимуть без прив'язки до доходів. До цього переліку увійшли:

пенсіонери, чия пенсія не перевищує 10 380 гривень;

люди з інвалідністю I та II груп.

Також перевірка не стосується дітей з інвалідністю до 18 років, дітей-сиріт, осіб до 23 років, позбавлених батьківського піклування, а також прийомних батьків, опікунів та батьків-вихователів.

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Якщо ж гроші не надійшли на картку, то варто звернутися до Пенсійного фонду для з'ясування обставин та причин.

Нагадаємо, що розміри державної допомоги на проживання у 2026 році залишилися без змін. Щомісяця держава виплачує 3 000 гривень на дітей та людей з інвалідністю, тоді як інші категорії переселенців отримують по 2 000 гривень.

Крім того, українці можуть отримати 5 тисяч гривень допомоги. Подати заявку можна до 15 грудня. Йдеться про допомогу для внутрішньо переміщених осіб.