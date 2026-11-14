Пенсія не зросла після індексації: як домогтися перерахунку від ПФУ

Як саме проводиться індексація та хто має право на виплати

Щороку з 1 березня в Україні проходить планова індексація пенсій, розмір якої залежить від темпів інфляції та зростання середньої зарплати. У 2026 році уряд постановою від 25 лютого № 236 встановив коефіцієнт підвищення на рівні 12,1% (коефіцієнт 1,121). При цьому закон визначає чіткі фінансові рамки: мінімальна доплата не може бути меншою за 100 гривень, а максимальне підвищення обмежене сумою 2 595 гривень, про що у коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка Діна Дрижакова.

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Багато пенсіонерів помилково очікують, що їхня загальна виплата просто зросте на вказаний відсоток. Відсоток індексації рахують не від усієї суми, яку людина отримує на картку, а застосовують виключно до показника середньої заробітної плати, врахованого під час нарахування пенсії. Якщо ваша виплата становить, до прикладу, 5 000 гривень, це зовсім не означає автоматичну надбавку у 605 гривень, адже до структури пенсії часто входять різноманітні доплати та надбавки, які індексації не підлягають.

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Важливо! Березневий перерахунок за постановою № 236 торкнувся лише тих пенсій, які призначили до 31 грудня 2025 року включно. Ті українці, які вийшли на заслужений відпочинок уже у 2026 році, під цю хвилю підвищення взагалі не потрапили.

Крім того, перерахунок міг не призвести до відчутного зростання загальної суми, якщо пенсіонер раніше отримував державну доплату до гарантованого мінімуму. У такому разі збільшення базового розрахунку просто зменшує розмір доплати, залишаючи кінцеву суму практично незмінною. Також варто враховувати, що для окремих категорій виплат (наприклад, по інвалідності, за втратою годувальника чи військових пенсій) діють спеціальні правила обчислення та обмеження.

Наприклад, якщо людина отримує доплату до мінімального гарантованого розміру пенсії, збільшення основного розрахункового розміру може вплинути на суму такої доплати. Тому необхідно порівнювати не лише загальні суми до і після перерахунку, а й усі складові пенсії– наголошує адвокатка.

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Що робити, якщо не відбулося підвищення пенсії після індексації

Якщо ви впевнені, що маєте повне право на весняне підвищення, але сума виплат не змінилася ні на гривню, адвокатка радить діяти за чітким алгоритмом. Першим кроком слід перевірити інформацію про нарахування в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг ПФУ, де відображено всі складові пенсійної справи.

Якщо сумніви залишаються, необхідно подати офіційну письмову заяву до територіального органу Пенсійного фонду України. У зверненні варто прямо вимагати письмових роз'яснень: чи проводився перерахунок з 1 березня 2026 року, який саме коефіцієнт було застосовано та надати детальний помісячний розрахунок структури виплати до та після індексації.

Важливо не плутати березневу індексацію з іншими механізмами осучаснення пенсійних виплат, які держава проводить у різний час. Наприклад, у квітні 2026 року відбувся окремий плановий автоматичний перерахунок для громадян, які продовжують офіційно працювати після виходу на пенсію. Під час цього весняного перегляду фахівці враховували додатково набутий страховий стаж і оновлену заробітну плату, що регулюється окремими правовими нормами.

До слова, українські пенсіонери можуть відчути збільшення пенсій і з інших причин. Зокрема, завдяки нарахуванню доплати за віком. Розмір цієї надбавки першочергово залежить від віку особи. Наразі така доплата коливається в межах 300 – 570 гривень.