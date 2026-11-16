Кому автоматически начислят деньги

Также государство автоматически продлило выплаты для детей из семей ВПЛ, которым помощь была назначена без учета доходов родителей, в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 1087.

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Для большинства семей главным условием для сохранения выплат остается финансовый критерий. Среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи в 2026 году не должен превышать 10 380 гривен.

Обратите внимание! Эта сумма равна четырем прожиточным минимумам для лиц, утративших трудоспособность, и является своеобразным показателем финансовой уязвимости семьи.

В то же время правительство предусмотрело исключения для наиболее незащищенных категорий переселенцев, которым деньги будут начисляться без привязки к доходам. В этот перечень вошли:

пенсионеры, чья пенсия не превышает 10 380 гривен;

люди с инвалидностью I и II групп.

Также проверка не касается детей с инвалидностью до 18 лет, детей-сирот, лиц до 23 лет, лишенных родительской опеки, а также приемных родителей, опекунов и родителей-воспитателей.

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Если же деньги не поступили на карту, то следует обратиться на сайт Пенсионного фонда для выяснения обстоятельств и причин.

Напомним, что размеры государственной помощи на проживание в 2026 году остались без изменений. Ежемесячно государство выплачивает 3 000 гривен на детей и людей с инвалидностью, тогда как другие категории переселенцев получают по 2 000 гривен.

Кроме того, украинцы могут получить 5 тысяч гривен помощи. Подать заявку можно до 15 декабря. Речь идет о помощи для внутренне перемещенных лиц.