Уже с 9 ноября: кто из украинцев может получить 5 тысяч гривен помощи

Кто именно имеет право на выплату и о какой сумме идет речь

Размер выплаты составляет 5 тысяч гривен на одно домохозяйство, о чем говорится в официальном сообщении местных властей.

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Финансовая поддержка предоставляется только одному уполномоченному представителю семьи.

Главное условие для местных жителей – фактическое проживание и регистрация в пределах округа. При этом они не должны состоять на учете в качестве внутренне перемещенные лица в других регионах.

Обратите внимание! В то же время ВПЛ также могут рассчитывать на эти средства, если они зарегистрированы в качестве ВПЛ на территории округа не менее года на момент подачи заявления.

Как подать документы

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Заявителям необходимо лично обратиться:

в сектор управления сельскими территориями в селе Стецковка (улица Сумская, 20);

или в Департамент социальной защиты в Сумах (улица Харьковская, 35).

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Крайний срок подачи заявок установлен до 15 декабря 2026 года.

Базовый пакет документов включает копии и оригиналы паспорта, идентификационного кода, выписки о месте проживания или справки ВПЛ.

Также необходимо получить справку о составе семьи в Сумском ЦПАУ и подтверждение фактического места проживания от старосты.

В заявлении обязательно нужно указать банковский счет заявителя для перечисления помощи– отмечается в сообщении.

Если в семье есть другие совершеннолетние, понадобится их письменное согласие.

Напомним, что жители некоторых регионов также могут получить надбавку к пенсии. Она составляет 20%. Кроме того, надбавка может распространяться на стипендии и другие социальные выплаты. Но для этого украинцы должны соответствовать определенным критериям.