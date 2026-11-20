Могут ли пенсионеры-ВПЛ получать поддержку от государства? / Фото:
Пенсионеры, которые из-за войны покинули свои дома, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку со стороны государства. Однако для переселенцев действуют определенные условия, от которых зависит, будут ли им и дальше выплачивать деньги.
Кому государство оказывает финансовую поддержку
Украинские пенсионеры, получившие статус ВПЛ, имеют право одновременно получать и заработанную годами пенсию, и пособие на проживание, поясняют в Пенсионном фонде.
Право на такую поддержку предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 332, однако ее продление зависит от соответствия установленным критериям.
Пособие на проживание внутренне перемещенным лицам продлевается на следующий шестимесячный период в случае, если среднемесячный совокупный доход на одного получателя в семье не превышает установленного размера
Для пенсионеров одним из главных условий является размер пенсии. Если она не превышает четыре прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, помощь могут продлить еще на шесть месяцев.
- В 2026 году прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 гривен.
- Соответственно, предельный размер пенсии для продления выплат на проживание составляет 10 380 гривен.
По общим правилам при оценке доходов учитывают:
- пенсию;
- заработную плату;
- социальные выплаты;
- и другие официальные доходы.
В то же время факт трудоустройства никоим образом не влияет на ежемесячную поддержку. То есть работающие пенсионеры-ВПЛ также могут получать деньги на проживание, если соответствуют этим условиям.
Ключевым и единственным критерием для автоматического переназначения пособия является исключительно размер получаемой пенсии
Важно! Если доход пенсионера вместе с пенсией превышает установленный лимит, то государственную помощь на проживание ему могут не назначить или прекратить после истечения шести месяцев.
Кто получит деньги по упрощенной процедуре
Вместе с тем отдельные категории переселенцев имеют право на продление государственной поддержки без проверки доходов, то есть автоматически. К ним относятся:
- пенсионеры, пенсия которых не превышает 10 380 гривен;
- люди с инвалидностью I и II групп;
- дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;
- лица из числа детей-сирот и лишенных родительской опеки в возрасте до 23 лет;
- приемные родители, родители-воспитатели, опекуны и попечители.
Для этих получателей предусмотрен упрощенный порядок продления помощи.
Обратите внимание! Если пенсионер соответствует условиям, но деньги не поступают, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и выяснить причину задержки или непродления выплат.
Напомним, в ноябре 2026 года для ВПЛ продлили выплаты еще на шесть месяцев. При этом Пенсионный фонд проверяет, соответствуют ли получатели установленным требованиям.
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