З січня без грошей: кому з ВПО більше не платитимуть

З 1 січня 2024 року для деяких категорій ВПО припинять щомісячні виплати. Усе залежатиме від матеріального становища особи та її місця перебування.

Кому припинять виплати

З січня виплати більше не надходитимуть ВПО, які понад 30 днів поспіль без обґрунтованих та документально підтверджених причин, перебували закордоном. Також гроші не отримають особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, або засуджені за колабораціонізм.

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Це регулюється постановою Кабінету міністрів від 11.07.2023 № 709 "Про підтримку внутрішньо переміщених осіб".

Через матеріальне становище, виплати для ВПО не отримуватимуть такі українці:

які придбали квартиру, будинок чи ділянку на суму понад 100 тисяч гривень (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

які купили новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш ніж 5 років (крім тих, які були придбані волонтерами та передані на потреби ЗСУ);

які отримували допомогу від держави, але мають власне житло площею понад 13,65 квадратного метра на одного члена сім’ї на території, де не ведуться активні (можливі) бойові дії або які не є окупованими;

які придбали іноземну валюту або банківські метали на загальну суму понад 100 тисяч гривень (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), чи мають на депозитному банківському рахунку кошти на цю ж суму.

Кому можливо продовжать виплати

У 2024 році розмір виплат для ВПО не зміниться й надалі становитиме 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 тисячі гривень для усіх інших. Їх можуть продовжити ще на 6 місяців для:

пенсіонерам;

особам, які не мають можливості працевлаштуватися через об’єктивні причини, зокрема, тим, хто доглядає дітей;

безробітним, але тільки якщо вони шукатимуть роботу, почнуть власну справу або проходитимуть перенавчання;

особам з інвалідністю;

особам, які доглядають дитину з інвалідністю, а також дітям-сиротам;

дітям позбавлених батьківського піклування.

Наразі ця пропозиція знаходиться на стадії постанови, яку ще навіть не затвердив Кабмін.