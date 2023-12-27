Кому прекратят выплаты

С января выплаты больше не будут поступать ВПЛ, которые более 30 дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин находились за границей. Также деньги не получат лица, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.

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Напомним! Это регулируется постановлением Кабинета министров от 11.07.2023 №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

Из-за материального положения выплаты для ВПЛ не будут получать такие украинцы:

которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму свыше 100 тысяч гривен (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

купившие новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме тех, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);

получавшие помощь от государства, но имеющие собственное жилье площадью более 13,65 квадратного метра на одного члена семьи на территории, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные;

которые приобрели иностранную валюту или банковские металлы на общую сумму свыше 100 тысяч гривен (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг) или имеют на депозитном банковском счете средства на эту же сумму.

Кому возможно продолжат выплаты

В 2024 году размер выплат для ВПЛ не изменится и в дальнейшем будет составлять 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех остальных. Их могут продлить еще на 6 месяцев для:

пенсионерам;

лицам, не имеющим возможности трудоустроиться по объективным причинам, в частности, ухаживающим за детьми;

безработным, но только если они будут искать работу, начнут собственное дело или переучить;

лицам с инвалидностью;

лицам, ухаживающим за ребенком с инвалидностью, а также детям-сиротам;

детям лишенных родительской опеки.

Обратите внимание! Пока это предложение находится на стадии постановления, которое еще даже не утвердил Кабмин.