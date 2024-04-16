Кому з ВПО треба самостійно подати документи для продовження виплат

22 березня уряд вніс оновлення до Порядку надання допомоги ВПО. Відповідно до змін, деякі ВПО зможуть претендувати на продовження державних виплат, однак, для цього доведеться поновити деякі документи.

Хто має право на продовження виплат

Оновлення в законодавстві дозволить внутрішньо переміщеним особам отримувати допомогу ще шість місяців. Це, зокрема, вразливі категорії, які потребують соцвиплат.

Читайте також Доплати до пенсії: хто зможе отримати надбавку 600 гривень у травні

Загалом серед отримувачів виплат, є три категорії ВПО:

особи, виплати яким продовжуються автоматично;

особи, яким необхідно подати заяву для продовження виплат на себе;

особи, яким виплати продовжують на всю сім'ю за заявою одного з членів сім’ї.

Хто має подати заяву

Неповнолітні діти до 18 років, які:

прибули без супроводу законних представників;

перебувають у сім’ях патронатних вихователів;

діти, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування і які тимчасово влаштовані у сім’ї родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу серед ВПО.

Заяву в інтересах дитини можуть подати:

Особа, що перебуває у сімейних або родинних відносинах з дитиною, при наявності документа, який підтверджує такі відносини, виданого службою у справах дітей за місцем звернення;

Особа, уповноважена батьками або іншими законними представниками на супровід дитини, за наявності письмової заяви одного з законних представників, завіреної органом опіки та піклування;

Особа, до сім’ї якої тимчасово влаштовано дитину, що залишилася без батьківського піклування, за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування;

Патронатний вихователь або інші відповідні особи.

Патронатний вихователь:

Заяву необхідно подати особисто. Допомога надається на період, поки дитина перебуває в сім'ї патронатного вихователя, але не більше ніж на шість місяців.

Вагітні жінки:

Вагітні жінки після 30-го тижня вагітності (або 27-го тижня для тих, хто постраждав від аварії на ЧАЕС) також подають заяву особисто. Документи, що підтверджують непрацездатність, включають запис у Реєстрі медичних висновків або відповідну довідку з медичного закладу.

Особи з інвалідністю ІІІ групи:

Заява подається особисто. Виплати продовжуються, якщо середньомісячний дохід на одного члена сім'ї, яка отримує допомогу, за останні три місяці або за минулий квартал не перевищує 9 444 гривні на місяць.

Особи, які втратили працездатність:

Заява подається особисто. Виплати продовжуються за умови, що середньомісячний дохід на одного отримувача допомоги за останні три місяці чи минулий квартал не перевищує 9 444 грн. Це стосується осіб пенсійного віку, які не отримують пенсії через недостатній стаж.

Особи з тяжкими формами захворювань:

Заяву потрібно подати особисто, незалежно від наявності встановленої інвалідності. Діагноз підтверджується формами 027/о та/або 028/о.

Студенти:

Студенти до 23 років, які навчаються денно чи за дуальною формою і не мають власних сімей, можуть подати заяву на допомогу, якщо фактично проживають окремо від батьків.

! Якщо заява однієї з вищевказаних категорій осіб буде схвалена, допомогу буде продовжено безпосередньо для заявника. Члени його сім'ї зможуть продовжити отримання виплат на загальних умовах, але для цього їм необхідно подати окрему заяву.