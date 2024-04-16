Кому из ВПЛ надо самостоятельно подать документы для продолжения выплат

22 марта правительство внесло обновления в Порядок предоставления помощи ВПЛ. Согласно изменениям, некоторые ВПЛ смогут претендовать на продолжение государственных выплат, однако, для этого придется обновить некоторые документы.

Кто имеет право на продление выплат

Обновления в законодательстве позволит внутренне перемещенным лицам получать помощь еще шесть месяцев. Это, в частности, уязвимые категории, которые нуждаются в соцвыплатах.

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Всего среди получателей выплат, есть три категории ВПЛ:

лица, выплаты которым продолжаются автоматически;

лица, которым необходимо подать заявление для продолжения выплат на себя;

лица, которым выплаты продолжают на всю семью по заявлению одного из членов семьи.

Кто должен подать заявление

Несовершеннолетние дети до 18 лет, которые:

прибыли без сопровождения законных представителей;

находятся в семьях патронатных воспитателей;

дети, в отношении которых установлен факт отсутствия родительской опеки и которые временно устроены в семьи родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа среди ВПЛ.

Заявление в интересах ребенка могут подать:

Лицо, находящееся в семейных или родственных отношениях с ребенком, при наличии документа, подтверждающего такие отношения, выданного службой по делам детей по месту обращения;

Лицо, уполномоченное родителями или другими законными представителями на сопровождение ребенка, при наличии письменного заявления одного из законных представителей, заверенного органом опеки и попечительства;

Лицо, в семью которого временно устроено ребенка, оставшегося без родительской опеки, при наличии копии приказа службы по делам детей о временном устройстве;

Патронатный воспитатель или другие соответствующие лица.

Патронатный воспитатель:

Заявление необходимо подать лично. Помощь предоставляется на период, пока ребенок находится в семье патронатного воспитателя, но не более чем на шесть месяцев.

Беременные женщины:

Беременные женщины после 30-й недели беременности (или 27-й недели для тех, кто пострадал от аварии на ЧАЭС) также подают заявление лично. Документы, подтверждающие нетрудоспособность, включают запись в Реестре медицинских заключений или соответствующую справку из медицинского учреждения.

Лица с инвалидностью III группы:

Заявление подается лично. Выплаты продолжаются, если среднемесячный доход на одного члена семьи, которая получает помощь, за последние три месяца или за прошлый квартал не превышает 9 444 гривны в месяц.

Лица, которые потеряли трудоспособность:

Заявление подается лично. Выплаты продолжаются при условии, что среднемесячный доход на одного получателя помощи за последние три месяца или прошлый квартал не превышает 9 444 грн. Это касается лиц пенсионного возраста, которые не получают пенсии из-за недостаточного стажа.

Лица с тяжелыми формами заболеваний:

Заявление нужно подать лично, независимо от наличия установленной инвалидности. Диагноз подтверждается формами 027/о и/или 028/о.

Студенты:

Студенты до 23 лет, которые учатся денно или по дуальной форме и не имеют собственных семей, могут подать заявление на помощь, если фактически проживают отдельно от родителей.

! Если заявление одной из вышеуказанных категорий лиц будет одобрено, помощь будет продлена непосредственно для заявителя. Члены его семьи смогут продолжить получение выплат на общих условиях, но для этого им необходимо подать отдельное заявление.