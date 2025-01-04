Хто з ВПО втратить виплати від держави у січні
4 січня 2025, 16:03Читать новость на русском
В Україні подовжили виплати для ВПО. Гроші можна отримати вже з 1 січня, однак не для усіх категорій громадян.
Хто з ВПО втратить виплати у січні 2025 року
Так для українців, які покинули свої домівки через бойові дії, можуть отримувати кошти до лютого 2025 року, пише 24 канал з посиланням на Урядовий портал.
Читайте також Субсидії на житло для ВПО: які зміни ухвалив уряд
Однак деякі особи втратять виплати, якщо не напишуть заяву. Автоматично виплати цим громадянам України не подовжать.
До таких людей належать:
- українці з дітьми до 14 років, які мешкають у місцевості, де тривають активні бойові дії або в місцевості, де можливі такі дії;
- українці з дітьми до 14 років, які проживають у безпечній місцевості, але з якоїсь причини діти не можуть ходити до школи офлайн;
- сім'ї українців, де один із членів доглядає за людиною з інвалідністю 1 групи;
- сім'ї українців, у яких один із членів доглядає за неповнолітньою дитиною з інвалідністю або дитиною, яку визнано тяжкохворою.
Крім того, виплати ВПО за заявою можуть бути призначені українцю, який:
- старше 60 років;
- не отримує пенсію;
- середній дохід на місяць для його родини на кожного одержувача не більше за 9 444 гривні.
Кому скасують виплати ВПО у 2025 році
До того ж є категорії українців, яким не належать виплати ВПО. Про це йдеться у законодавстві країни.
До списку належать:
- громадяни України, які були за кордоном довше 30 календарних днів, при цьому не маючи причин, обґрунтованих у документах;
- внутрішньо переміщених осіб, які купили квартиру, житловий будинок або ділянку вартістю понад 100 000 гривень (це не стосується випадків, коли житло було отримано з бюджету міста або країни);
- українців, які купили нову машину, що зійшла з конвеєра менше ніж 5 років тому (виняток становить авто, куплене волонтерами і передане ЗСУ);
- тих, у кого є житло площею понад 13,65 кв. м на одного члена сім'ї, і розміщене воно в безпечній зоні, де не тривають бойові дії в активній фазі, місцевість не вважається зоною з можливістю бойових дій в активній фазі, а також будь-який населений пункт на підконтрольній Україні території;
- українців, які купили метали в банку, а також долари, євро або іншу іноземну валюту на суму понад 100 000 гривень (це не стосується валюти, яку було отримано від благодійних організацій або придбано, щоб оплатити послуги в галузі медицини, освіти або соціальній сфері);
- громадяни України, на депозитному рахунку в банку у яких лежить понад 100 000 гривень.