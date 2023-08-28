15 мільйонів гривень за загиблого воїна: як родині отримати таку виплату

У разі загибелі бійця на полі бою, його родина може отримати 15 мільйонів гривень компенсації. Гроші можуть надійти або одній особі, або бути поділеними між членами сім'ї.

Хто може отримати компенсацію

Наступні члени сім'ї можуть отримати компенсацію за загиблого воїна:

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батьки;

один з подружжя, який не одружився вдруге;

діти, які не досягли повноліття;

діти, старші 18 років, якщо вони або інваліди дитинства, або здобули інвалідність до досягнення ними повноліття;

утриманці загиблого.

Якщо ж хтось відмовляється від своєї виплати або не звертається за нею протягом 3 років, їхня частина автоматично розподілиться між іншими членами родини.

Як отримати виплату за загиблого родича

На виплати не можуть претендувати родичі, які мають громадянство або довго проживають у Росії та Білорусі. Також гроші не отримають засуджені за держзраду, колабораціонізм або пособництво Росії.

В першу чергу потрібно зібрати наступні документи:

витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку із загибеллю;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім'ї загиблого;

грошовий атестат з інформацією про розмір виплаченої на дату загибелі військовослужбовця додаткової винагороди.

Про смерть службовця мають сповістити у військкоматі або у військовій частині та віддати свідоцтво про смерть.

Після отримання цих документів члени сім'ї мають звернутися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки незалежно від місця реєстрації. Там подають заяву про призначення виплати і документи, які підтверджують загибель військового та обставини, особу члена родини, яка претендує на виплату, та її родинні зв'язки із загиблим,

– йдеться у постанові.

Після цього районний територіальний центр комплектування відправить документи на перевірку в обласний військкомат, а потім — до Міноборони. Там документи перевірять відповідні підрозділи й подадуть на розгляд спеціальній комісії, яка протягом місяця прийме рішення про призначення виплат.