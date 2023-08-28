15 миллионов гривен за погибшего воина: как семье получить такую выплату

В случае гибели бойца на поле боя его семья может получить 15 миллионов гривен компенсации. Деньги могут поступить либо одному лицу, либо быть разделены между членами семьи.

Кто может получить компенсацию

Следующие члены семьи могут получить компенсацию за погибшего воина:

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родители;

один из супругов, который не женился вторично;

дети, не достигшие совершеннолетия;

дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия;

иждивенцы погибшего.

Если же кто отказывается от своей выплаты или не обращается за ней в течение 3 лет, их часть автоматически распределится между другими членами семьи.

Как получить выплату за погибшего родственника

На выплаты не могут претендовать родственники, имеющие гражданство или долго проживающие в России и Белоруссии. Также деньги не получат осужденные за госпредательство, коллаборационизм или пособничество России.

В первую очередь нужно собрать следующие документы:

выписка из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава в связи с гибелью;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписка из личного дела о составе семьи погибшего;

денежный аттестат с информацией о размере выплаченного на дату гибели военнослужащего дополнительного вознаграждения.

О смерти служащего должны известить в военкомате или воинской части и отдать свидетельство о смерти.

После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации. Там подают заявление о назначении выплаты и документы, подтверждающие гибель военного и обстоятельства, личность члена семьи, претендующей на выплату, и ее родственные связи с погибшим,

– говорится в постановлении.

После этого районный территориальный центр комплектования отправит документы на проверку в областной военкомат, а затем в Миноборону. Там документы проверят соответствующие подразделения и подадут на рассмотрение специальной комиссии, которая в течение месяца примет решение о назначении выплат.